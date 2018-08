Dos ciclistes moren atropellats per un cotxe a Montbrió del Camp

Dos ciclistes han mort atropellats aquest diumenge al matí a la T-310 a Montbrió del Camp (Baix Camp), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 08.16 hores al quilòmetre 8 de la T-310, entre Riudoms i Montbrió. Segons les primeres informacions, el cotxe hauria envestit mortalment els dos ciclistes per causes que encara s'estan investigant. La via està tallada en ambdós sentits entre els quilòmetres 8 i 10, i es fan desviaments senyalitzats a la zona. Arran de la incidència s'han mobilitzat 11 patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat també el suport psicològic per a la família de les víctimes.