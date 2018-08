El conductor que ha atropellat mortalment dos ciclistes a Montbrió dona positiu al test de drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor que ha atropellat mortalment dos ciclistes a la T-310 a Montbrió del Camp (Baix Camp) després de donar positiu al test de drogues. El jove conductor novell de 18 anys -de nacionalitat espanyola i veí de Reus- ha quedat arrestat pels delictes d'homicidi per imprudència i conducció sota els efectes de substàncies estupefaents i ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos per prendre declaració. Segons les primeres informacions, el cotxe hauria envaït el sentit contrari de la T-310 i envestit mortalment els dos ciclistes, d'uns 60 anys i veïns de Riudoms. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 08.16 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 8 de la T-310 entre Riudoms i Montbrió. "Dia molt trist per la família ciclista de Riudoms per la pèrdua de dos companys ciclistes. Tot el nostre suport a les famílies en aquest moments tant durs. Descansin en pau", ha l'associació Amics de Riudoms.

11 patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat també el suport psicològic per a la família de les víctimes, han acudit a l'accident.

Pel que fa a l´afectació viària, la via s'ha tallat en els dos sentits i s´han fet desviaments senyalitzats. Finalment, a cinc minuts per les 12 hores del migdia, s'ha reobert la circulació a la via.