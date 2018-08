Escorta denegada per ser «pròfug» i no tenir càrrec

? El Ministeri de l'Interior ha rebutjat dotar a l'expresident català Carles Puigdemont dels serveis d'escorta que havia requerit, argumentant que no ostenta ja cap autoritat de l'Estat i es troba a més fugit de la justícia, per la qual cosa el policia que l'escortés estaria obligat a detenir-lo. Segons han informat fonts d'Interior, la sol·licitud d'escorta per a Puigdemont va ser formalitzada a mitjan juliol pel director general dels Mossos. En aquest informe es basa Interior per rebutjar la sol·licitud i exposa per a això dos motius fonamentals: que ja no és una autoritat des que va ser destituït com a president i que sobre ell pesa una ordre de recerca i captura.