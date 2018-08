Plaques commemoratives i actes als territoris per l'aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va celebrar ahir a Mollerussa la reunió del Secretariat Nacional amb la mirada fixada en la Diada per la República catalana i en el primer aniversari de l'1-O. Per a la commemoració d'aquesta efemèride, s'ha acordat la creació d'un web específic sobre els esdeveniments de la jornada i també s'impulsaran diverses accions, com la col·locació de plaques commemoratives als col·legis electorals i un acte simultani descentralitzat on cada territori «decidirà si és més adient fer-ne un a cada col·legi, a cada municipi o agrupant municipis propers», apunta l'ANC en un comunicat. «Aquell dia vam ser realment sobirans i el mandat que se'n desprèn no es pot ni ignorar ni devaluar», afegeix l'entitat.

«És per això que aquesta data i el seu mandat es vol posar en valor», subratlla. «L'1 d'octubre de 2017 és el dia en què el poble de Catalunya va agafar les regnes del seu propi futur i es va autodeterminar», recorda l'entitat sobiranista.