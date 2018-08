Torra: «No acceptarem sentències d'escarment per l'1-O com si res»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit que no acceptarà "sentències d'escarment" en el procés obert sobre l'1-O "com si res" i ha ofert al Govern de Pedro Sánchez renunciar al "punt de partida" que va suposar aquesta votació a canvi d'un "referèndum acordat i vinculant".

En una entrevista en el diari La Vanguardia, Torra afirma que no renuncia a "cap opció" per arribar a la independència quan se li pregunta si la via política "unilateral" és encara una opció.

Això no suposaria desobeir la llei, afegeix sobre això, sinó obeir "lleialment" les decisions del Parlament.

Segons el parer de Torra, el "problema polític" català s'ha de resoldre "votant", pel que ofereix la "solució" del referèndum acordat a l'Estat "per si li sembla que pot haver un acord".

"El que encara no sabem és què proposa el Govern de Sánchez", afegeix el president de la Generalitat, que això no obstant aprecia un "canvi evidentíssim" en el nou Executiu de Pedro Sánchez respecte al de Mariano Rajoy, ja que ha pogut traslladar-lo "amb tota llibertat" al nou president "quines són les vies de solució que veiem".

Torra considera una "farsa" la causa contra els líders polítics catalans i argumenta que la justícia espanyola té un problema "quan en tot Europa es jutja d'una determinada manera i a Espanya es jutja diferent".

Afirma que només participaria en un procés de reforma constitucional si té la "garantia" que s'inclourà el dret a l'autodeterminació de Catalunya i augura que no serà candidat en unes futures eleccions perquè treballa "perquè torni el president Puigdemont": "Somnio amb rebre'l a Palau i que sigui el president de Catalunya. Així que no seré candidat".

Després d'exposar que s'ha "apuntat" a la Crida, la nova força política encapçalada per Puigdemont, Torra es declara partidari de celebrar "primàries unitàries republicanes" per construir una candidatura guanyadora amb vista a unes eleccions en les quals considera "vital" vèncer a la ciutat de Barcelona.