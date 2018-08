Torra diu sobre la visita del Rei a Barcelona que «no l'hem convidat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que el Govern no ha convidat el Rei als actes de commemoració del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

En declaracions als mitjans en la seva visita a Argentona (Barcelona), va anunciar que assistirà a aquests actes malgrat la presència de Felip VI, ja que considera que el president de la Generalitat ha d'assistir a qualsevol acte que se celebri a Catalunya.

«Nosaltres no l'hem convidat, no assistirem a cap acte que convoqui la Casa Reial. Però en qualsevol acte que se celebri a Catalunya, el president de la Generalitat hi serà perquè això és casa nostra», va manifestar. A més, va insistir que «els catalans no tenim rei» i que encara està esperant que Felip VI demani disculpes pel seu discurs del 3 d'octubre, després del referèndum de l'1-O.

Torra va considerar igualment que és una «indecència» que dos dels principals responsables de la gestió dels atemptats, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero, estiguin un empresonat i l'altre investigat per la causa sobre el procés independentista. Precisament, el president de la Generalitat té previst visitar Forn a la presó el mateix 17 d'agost i ahir mateix instava la ciutadania a concentrar-se davant del centre penitenciari de Lledoners per mostrar suport a Forn.

En resposta a Torra, el portaveu adjunt i diputat de Ciutadans (Cs) a l'Assemblea de Madrid, César Zafra, va assegurar ahir que els partits independentistes volen «expulsar aquells que no pensen com ells» de Catalunya i va remarcar que, al seu parer, el Rei ha d'estar a l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.