Torra: «Només acceptarem que s'arxivi aquesta causa injusta»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir a Josa de Cadí (Alt Urgell) que no és acceptable «cap sentència que no sigui arxivar una causa injusta», en referència al processament dels exconsellers del Govern pel referèndum de l'1 d'octubre. Torra ho va dir a l'arribada de la caminada que va fer ahir al matí des de Gósol, al Berguedà, fins a Josa de Cadí, on va assistir al dinar d'homenatge que el poble fa a l'exconseller Jordi Turull el mateix dia que se celebra el vintè aniversari del Camí dels Bons Homes; Turull estiuejava en aquest poble del Pirineu amb la seva família, que també va assistir al dinar.

En declaracions als mitjans, Quim Torra va afegir que com a president de la Generalitat no pot «tolerar» que hi hagi polítics a les presons i a més va apuntar que no es tracta de «no obrir» més processos –referint-se a les recents declaracions de Sánchez– sinó de tancar-los.



PSOE: «còmplice per omissió»

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, va avisar ahir el PSOE, que «ha de ser valent i superar la por al PP, i que aquest qüestioni certes decisions si vol avançar» i «aportar solucions als problemes de fons entre Catalunya i Espanya». Aragonès va assenyalar que si la reunió de la darrera setmana de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat va ser «poc fructífera» és perquè la part estatal «no va oferir concrecions en els temes sectorials i problemes de fons». Sobre aquests últims, Aragonès va insistir que cal poder parlar de la situació «dels presos polítics i exiliats», ja que si no permet abordar aquest assumpte el PSOE «serà còmplice per omissió» de la «política repressiva del PP» i «si no hi ha avenços en això, perdrà sentit tota la resta».

En canvi, per la seva part, la diputada de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, va alertar que «sembla que els partits independentistes s'estan preparant per donar un altre cop a la democràcia» ja que el president de la Generalitat, Quim Torra, «no descarta cap de les vies, tampoc la unilateral». «Ja sabem que són els mateixos i que faran exactament el mateix», va dir ahir Roldán.

Sobre les declaracions de Torra en què ha insinuat que podria donar per acabada la legislatura després del judici de l'1-O, Roldán critica que el president no convocarà eleccions «en funció del que sigui més bo per als catalans» sinó que ho farà «en funció dels seus propis interessos».