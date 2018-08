Dos dels terroristes van vendre joies per valor de 2.500 euros dies abans d'atemptar a Barcelona i Cambrils

Dos dels terroristes van vendre joies en una botiga de compra-venda d'or i una joieria de Vinaròs (Castelló) dies abans d'atemptar a Barcelona i Cambrils, segons consta al sumari al que ha tingut accés l'ACN. Just el dia abans de l'atropellament mortal a la Rambla de Barcelona, Mohamed Houli Chemlal va anar a la botiga i va vendre divuit arracades, quatre anells, dues cadenes i sis penjolls d'or i va obtenir 1.180 euros. Va assegurar a la botiguera que estava de vacances a Vinaròs i que eren de la seva mare. El dia 14, va repetir l'operació a una joieria i va vendre set objectes per 550 euros. El dia 12, Youssef Allaa va anar a la botiga de compra-venda d'or i va obtenir 800 euros per dos anells i un collaret d'or. En tota, 2.500 euros que els terroristes van destinar a la preparació dels atemptats, segons els investigadors. A més, la cèl·lula també va intentar finançar-se a través de microcrèdits i va fer diferents peticions a empreses que concedeixen crèdits instantanis (com Cofidis). Segons un informe dels Mossos d'Esquadra, ho feien usant identitats falses. El 16 d'agost també van intentar llogar per telèfon una furgoneta a una empresa que té locals a Burriana i Villareal i van afirmar que els era "urgent" tenir-la i que no els importava de quin model fos.

Els investigadors que segueixen la pista dels atemptats de Barcelona i Cambrils també han posat el focus en saber com s'havien finançat. A la causa s'inclou la venta de joies d'or que dos dels integrants de la cèl·lula van fer pocs dies abans dels atemptats.

Tots dos ho van fer a la mateixa botiga de Vinaròs i, posteriorment, els venedors que els van atendre així ho han certificat davant la Guàrdia Civil. Just el dia abans dels atemptats, la venedora relata com un noi d'uns 20 anys "molt educat" es va interessat pel valor d'unes joies. La dona va recelar que no fossin robades i el va advertir que la Guàrdia Civil li podia seguir la pista. Houli Chemlal va assegurar que eren de la seva mare, va signar el contracte de venda i va marxar de la botiga amb 1.180 euros. Chemlal està actualment en presó preventiva.

El dia 14, el mateix Chemlal va adreçar-se a una altra joieria de la mateixa població (joieria Abanna) on va aconseguir vendre set objecte per valor de 550 euros, segons consta en un informe de la Guàrdia Civil.

Dos dies abans, el 12 d'agost, va fer una operació similar un altre dels integrants de la cèl·lula, Youssef Allaa (que va morir a l'explosió d'Alcanar). Va adreçar-se a la mateixa botiga i va demanar el preu per dos anells i un collaret d'or. Va aconseguir-ne 800 euros, va signar el contracte i va marxar.

Aquests diners, segons els investigadors, eren necessaris per comprar explosius i poder preparar els atemptats que ideaven per pocs dies després.

Dos membres amb antecedents policials als registres dels Mossos

Segons consta al sumari, els únics integrants de la cèl·lula que té antecedents policials als registres dels Mossos són Youssef Allaa (per un robatori amb força el 2013 a Vallfogona de Ripollés) i Driss Oukabir, del qual consten tres detencions per robatori amb violència i intimidació (Vic, 2010), abús sexual amb penetració (Ripoll, 2012) i maltractaments en l'àmbit de la llar (Ripoll, 2017- va ser jutjat i condemnat dos dies abans dels atemptats). En canvi, no consta cap detenció de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty.

Intent d'aconseguir crèdits

Un informe dels Mossos d'Esquadra també recull com van intentar aconseguir microcrèdits ràpids a través de companyies com Cofidis, Moneyman o Dinerorapid. A més, ho intentaven amb identitats falses, usant el nom de Nelu Daniel. Els registres policials investiguen les gestions fetes per Mohamed Hichamy , Younes Abouyaaqoub (conductor de la furgoneta), Rachid Oukabir, Saber Oukabir, Hicham Abouyaaqoub i Mohamed Houli Chemlal.

Amb el mòbil de Hichamy, per exemple, es van fer diverses trucades a Cofidis, que concedeix crèdits a distància i també es recullen SMS de contacte amb les demés empreses. Els Mossos assenyalen que les comunicacions són importants perquè es van fer el 4 de juliol, un mes abans de la data planejada pels terroristes per atemptar: el 20 d'agost. L'explosió d'Alcanar, però, els va fer canviar de plans i van avançar els actes terroristes al dia 17.

Segons els Mossos, l'objectiu era aconseguir uns crèdits que no retornarien i fer servir els diners per comprar substancies per fabricar explosius. La policia remarca al seu informe que aquesta pràctica també l'han seguit d'altres cèl·lules, com la dels atemptats de París.



Intents múltiples per llogar furgonetes

Els dies previs als atemptats, els terroristes van fer diferents intents per llogar vehicles. Segons es desprèn del sumari, el 16 d'agost van intentar llogar per telèfon una furgoneta a una empresa que té locals a Burriana i Villareal. El propietari va relatar a la Guàrdia Civil de Castelló que li van demanar que els era "urgent" tenir-la i que no els importava de quin model fos. A la trucada van explicar que la necessitaven a Barcelona i el propietari els va remarcar que l'empresa era de Castelló.

També s'inclouen altres intents. Youssef Allaa va intentar també llogar sense èxit tot terrenys a un home pel que havia estat treballant en un restaurant d'Alp (Cerdanya) i també a una empresa per Internet. Ho seguir intentant en dues empreses més de lloguer de vehicles a Barcelona.

Finalment, consten trucades d'Hichamy a l'empresa Telefurgo, on van aconseguir llogar la furgoneta amb la que perpetrarien l'atemptat de la Rambla. També va fer intents Younes Abouyaaqoub (conductor de la furgoneta) a empreses de lloger d'autocaravanes el 9 d'agost. Segons els registres telefònics, es van fer des d'Alcanar a empreses de Xàbia (Alacant), Cervelló (Barcelona) i Granollers.

Diferents membres de la cèl·lula van aconseguir llogar 4 vehicles els dies previs als atemptats (tres a l'empresa Telefurgo i una a Ruzafa). La primera, el 27 de juliol, l'usen per per anar a comprar 240 litres de peròxid d'oxigen i deu bidons buits per fabricar explosius. La compra la va fer Said Ben Iazza, detingut a Vinaròs i en presó preventiva.