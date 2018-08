Una dona de 78 anys és assassinada pel seu marit de 82 a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 82 anys d'edat que suposadament va matar la seva dona, de 78, amb una arma blanca amb la qual posteriorment es va intentar suïcidar al seu pis del districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

El fill de la parella va alertar a les 13.20 hores als Mossos d'Esquadra que els seus pares estaven ferits a l'interior del seu pis, segons ha informat en un comunicat la policia catalana, que manté totes les hipòtesis obertes sobre el cas. Quan els agents i els equips d'emergències van arribar a l'immoble, la dona, de nacionalitat espanyola, ja havia mort a causa de les ferides provocades per l'arma blanca. De la seva banda, l'home, també de nacionalitat espanyola, estava tirat a terra del pis amb ferides de gravetat a causa de les lesions que s'havia infligit amb arma blanca, davant la qual cosa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladat a un hospital. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home com a suposat autor d'un homicidi i han obert una investigació per intentar aclarir els fets, en un cas en el qual totes les hipòtesis estan obertes, segons fonts policials.