Batet: «La Generalitat faria bé deixant el Rei fora de la política partidista»

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dit avui que no cal fer política amb el terrorisme i que la Generalitat "faria bé" en "deixar al marge" de la política partidista la figura del Rei Felip VI als actes amb motiu del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

En declaracions a Antena3, la ministra ha indicat que és "el Rei de tots els espanyols i, per tant, de tots els catalans" i que en parlar del que va passar fa un any i dels atemptats soferts, "el record dels quals ens aterreix, no és el moment per a la política partidista".

Segons el seu parer, "quan parlem de terrorisme és política d'Estat i cal respectar a totes les institucions".

Ha recordat que l'any passat i en la manifestació de repulsa que hi va haver a Barcelona ja "va haver-hi crits i comentaris partidistes contra el monarca i el Govern espanyol, i això no és bo perquè el que hem de fer és acompanyar les víctimes i la societat i no fer política en aquell moment".

Batet ha insistit que no cal fer política amb el terrorisme, "ni utilitzant una figura com és el Cap de l'Estat, el Rei", i ha recomanat a la Generalitat que "faria bé a deixar-lo al marge".