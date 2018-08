Dos diputats d'ERC denuncien insults i vexacions per part d'un Policia Nacional

Dos diputats d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové i Jenn Díaz, van presentar una denúncia contra un policia nacional, a qui acusen d'haver-los vexat i insultat quan passaven per davant de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona.

En la denúncia, donada a conèixer per TV3 i a la qual va tenir accés Efe, els dos diputats relaten que el passat 23 de juliol van ser «vexats» i «insultats» per un agent de la Policia Nacional uniformat que vigilava la comissaria del Cos Nacional de Policia situada a la Via Laietana de Barcelona.

L'episodi denunciat es va produir quan els dos diputats d'ERC es dirigien caminant del Palau de la Música per a participar en l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi,

Els denunciants indiquen que, en passar per davant de l'esmentada comissaria, un agent que custodiava l'edifici «uniformat i armat amb arma llarga, va abandonar la posició en què estava», suposadament després d'haver-los reconegut, «i es va posar a caminar uns passos al nostre costat». A continuació, indiquen, «va escopir a terra en direcció cap a on érem nosaltres» i, «quan ens vam donar la volta per mirar-lo, llavors l'agent ens va dir: fills de puta». «Continuem la marxa –afegeixen els denunciants– i, en cap moment, ens vam dirigir a l'esmentat agent, que, amb tota seguretat, ens va vexar, va intimidar i va insultar pel fet de reconèixer-nos com a diputats independentistes d'ERC».

Els dos diputats republicans afirmen que l'episodi relatat els va causar «temor i desassossec» en no ser un cas aïllat, indiquen, «ja que venim patint amenaces, insults o danys a la nostra propietat causa de la nostra ideologia política des de fa mesos per part de ciutadans que, presumiblement, no la comparteixen».

Investigació «urgent»



En la denúncia, Josep Maria Jové i Jenn Díaz demanen que s'investigui urgentment que ha passat, i reclamen als responsables de seguretat i vigilància de la comissaria «que conservin les imatges de les seves càmeres de vídeo-vigilància que enfoquin fora de l'edifici» entre les 18 i les 23 hores del citat dia i les remetin al jutjat.

També demanen que s'ordeni als Mossos d'Esquadra esbrinar si en els voltants de l'edifici hi ha altres càmeres de vigilància, per requerir que es lliurin les imatges corresponents al jutjat.

Al comissari responsable de la comissaria on presumptament van ocórrer els fets denunciats, els denunciants requereixen que faciliti les dades identificatives de l'agent que estava de guàrdia en aquell període de temps i que informi de si s'ha obert alguna investigació interna.