La Generalitat té a punt l'escorta de Puigdemont malgrat el rebuig d'Interior

La Conselleria d'Interior de la Generalitat ja té preparat el dispositiu de protecció per a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Bèlgica i està a l'espera de rebre les respectives autoritzacions del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, i la Guàrdia Civil. Segons van informar ahir fonts de la Conselleria a Europa Press, es van fer dues peticions, una adreçada a Exteriors perquè demani a Bèlgica que autoritzi la presència dels Mossos d'Esquadra al seu territori i els consideri agents de l'autoritat.

El ministeri d'Interior va rebutjar l'altre dia que Puigdemont tingués escorta, argumentant que era un pròfug de la justícia. Es va fer una segona sol·licitud a la Guàrdia Civil perquè autoritzi els Mossos a treure del territori espanyol les armes necessàries per al dispositiu. Les mateixes fonts han precisat que la Conselleria d'Interior no ha rebut cap resposta oficial a les dues peticions.Un informe intern dels serveis jurídics de la Generalitat, al qual va tenir accés Europa Press aquest dilluns, constata que Puigdemont ha de disposar de serveis de seguretat i insta Exteriors a limitar-se a col·laborar.

La Conselleria d'Interior va determinar en el document que, atenent arguments estrictament tècnics i policials, és necessari que Puigdemont tingui el dret de disposar dels serveis de seguretat necessaris per a les seves funcions, i tenint en compte que correspon a la Generalitat el comandament dels Mossos i la coordinació de les actuacions policials, d'acord amb l'Estatut, l'actuació d'Exteriors «s'ha de limitar a sol·licitar al país receptor l'autorització per al desplaçament d'agents de la Policia de Catalunya, sense entrar en altres consideracions jurídiques o d'oportunitat».

L'informe recorda que els expresidents poden gaudir dels seus drets que tenen reconeguts per llei a Catalunya o fora de territori català, a causa que no existeix una limitació en la normativa, per la qual cosa «els expresidents poden decidir establir la seva residència a l'exterior sense que això comporti que perdin els seus serveis».

Torra recorda Tarradellas



El president de la Generalitat, Quim Torra, va recordar que aquest dimarts es complien 64 anys de l'elecció de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat, a l'exili el 1954, i va lamentar que aquesta situació es reprodueixi avui també a Catalunya.«L'exili donava continuïtat a la institució devastada per la guerra i la dictadura.

Avui, de nou, l'exili forma part de la nostra història», va publicar en un missatge de Twitter recollit per Europa Press on es va referir així a la situació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de diversos membres del seu Govern que es troben a l'estranger. Tarradellas va accedir a la Presidència de la Generalitat després de la dimissió de Josep Irla i va ser triat en una sessió amb diputats del Parlament.