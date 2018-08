Investiguen l'advocada de la Generalitat a Lleida per un màster inexistent

La Fiscalia està investigant la suposada falsificació d'una titulació de màster per part de l'advocada en cap de la Generalitat a Lleida. Segons informa el diari Segre, aquesta suposada falsificació hauria permès María de Araceli Bermúdez Flores accedir al seu càrrec. Tal i com informa també El Confidencial, com a principal mèrit per obtenir el càrrec va al·legar al seu currículum vitae tenir el títol de màster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona una dècada enrere.

El denunciant va contactar amb el centre universitari però aquest va negar haver ofert cap màster d'aquesta classe, ni com a oficial ni com a titulació pròpia. En aquest sentit, informen que «cal tenir en compte que un màster, ja sigui oficial o propi, té una duració mínima de 60 crèdits i una màxima de 120», un fet que no quadra amb els 36 crèdits que l'advocada va al·legar per al seu curs. Segons l'escrit, l'afectada va equiparar aquest suposat màster amb un curs per a juristes que oferia l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per la seva banda, la conselleria de Presidència va atribuir el cas a «errors formals».