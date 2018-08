Buch troba "sorprenents" les entrevistes policials a la presó amb l'Imam de Ripoll

El conseller d´Interior, Miquel Buch, ha qualificat de "sorprenents" les entrevistes policials mantingudes amb l´Imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, al centre penitenciari de Castelló entre 2012 i 2014, que apareixen en el sumari dels atemptats del 17-A. Buch ha assegurat en una entrevista a 'El Mon a RAC1' que, de confirmar-se, els cossos policials responsables "s´haurien d´explicar". El conseller també ha dit q la "normalitat" seria que a l´historial d´Es Satty hi figuressin els seus antecedents, unes dades que "sembla que no existien". D´altra banda, el conseller ha atribuït a la "desconfiança" de l´Estat envers Catalunya el fet que el cos de Mossos d´Esquadra encara no s´hagi integrat en organismes europeus d´informació com l´Europol. Al respecte, Buch ha demanat "fets" més enllà del "canvi d´actitud" que es desprèn de la reunió preparatòria del Consell de Política de Seguretat celebrada recentment a Madrid.

El conseller d´Interior s´ha mostrat sorprès per l'informe d´Institucions Penitenciàries recollit en el sumari del 17-A segons el qual el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Abdelbaki Es Satty, hauria mantingut quatre entrevistes amb agents policials de l´Estat durant la seva estada a la presó.

Les visites s´haurien produït entre el 2012 i el 2014 al centre penitenciari Castelló, on Es Satty complia condemna per tràfic de drogues. Buch ha senyalat que si el procés judicial obert acaba confirmant-ho, seria un cas "sorprenent" i que "s´hauria d´explicar" per part dels seus responsables.



Antecedents policials dels membres de la cèl·lula

Buch també ha mostrat perplexitat pel fet que en l´historial d´Es Satty no constessin els seus antecedents policials ni la seva detenció i ingrés a presó. En aquest sentit, el conseller ha fet notar que "normalment els antecedents penals consten als historials, tant per la seguretat de les persones com dels mateixos agents".

Segons consta al sumari del cas, els únics integrants de la cèl·lula que tenien antecedents policials als registres dels Mossos són Youssef Allaa (per un robatori amb força el 2013 a Vallfogona de Ripollès) i Driss Oukabir, del qual consten tres detencions per robatori amb violència i intimidació (Vic, 2010), abús sexual amb penetració (Ripoll, 2012) i maltractaments en l'àmbit de la llar (Ripoll, 2017- va ser jutjat i condemnat dos dies abans dels atemptats).

En canvi, no consta cap detenció de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty en el arxius del cos català. L'informe, però, no especifica si posteriorment es fa una cerca sobre els antecedents creuant dades amb els arxius de la policia espanyola o Guàrdia Civil, com sí que es recull en el sumari quan es repassa el seu expedient penitenciaris.

Concretament, en un informe d'Institucions Penitenciàries de la Generalitat, hi consta que no havia estat mai reclòs en una presó catalana, però afegeix que si es revisten les dades a nivell estatal hi ha dos ingressos: el primer a Ceuta, on va ser detingut quan intentava introduir a l'Estat 121 quilos d'haixix, i a Castelló, on va complir condemna 2010-214, on consten les quatre "entrevistes policials".

"Desconfiança" de l´Estat

En la mateixa entrevista, Buch ha lamentat "l´incompliment" dels acords presos en la darrera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya (juliol del 2017), quant a l´accés dels Mossos d´Esquadra a tots les bases de dades policials i organismes europeus d´informació.

"Com en altres qüestions, en els darrers anys l´Estat espanyol no li ha tingut confiança al nostre país; fins i tot ha demostrat marcada desconfiança i haver-nos posat pals a les rodes en molts casos", ha conclòs el conseller.

Buch s´ha referit específicament a la lluita antiterrorista i a l´acord perquè els Mossos s´integrin a l´Europol. El conseller confia que el nou govern espanyol doni compliment als acords de la Junta de Seguretat. Buch ha demanat "fets" més enllà del "canvi d´actitud" que es desprèn de la reunió preparatòria del Consell de Política de Seguretat celebrada recentment a Madrid.

"Això és una de les coses que vull tractar amb Grande Marlaksa", ha indicat el conseller en referència a la reunió que mantindrà properament amb el nou ministre de l´Interior, segons va confirmar el propi Marlaska el passat 24 de juliol.

L´escorta de Puigdemont

En un altre ordre de coses, Miquel Buch s´ha referit a la sol·licitud de l´ex president Carles Puigdemont per gaudir d´escorta policial a Brussel·les, i ha senyalat que si han "sol·licitat permís" ha estat "d´acord amb l´Estatut" i perquè és el país estranger qui ha de donar el vist i plau" per acollir uns agents d´un altre país.

Buch també ha advertit que no hi ha cap motiu per prohibir l´escorta a Puigdemont, com es fa "amb qualsevol dels altres ex presidents". En aquest sentit, ha avisat que si es denega "tiraran endavant tots els recursos corresponents".