ERC rebutja celebrar eleccions al Parlament enmig dels judicis per l'1-O als líders independentistes

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha rebutjat aquest dijous, en una entrevista a Rac1, aprofitar el judici als líders independentistes empresonats sota la causa de l'1-O per fer una campanya electoral i celebrar comicis al Parlament. "No creiem que sigui un escenari oportú o plausible. Tot just fa molt poquet que vam poder recuperar les institucions. Creiem que toca continuar la feina que estem fent. El Govern té molta feina", ha sentenciat en ser preguntada per possibles eleccions a la tardor. En aquest sentit, assegura que els republicans estan sent "fidels al mandat de l´1 d´Octubre", però que cal ser "conscients que no s´ha pogut fer efectiva la República". "L´1 d´Octubre ha marcat un abans i un després del nostre país. Ens dona legitimitat per seguir en la construcció de la República Catalana. Malauradament la resposta repressiva ha fet evident que no hem pogut materialitzar-la", ha dit.

Vilalta ha instat també l'Estat espanyol a "explicar el pla que té per a Catalunya, si és que en té un". "A mi no em consta cap altre pla d´Esquerra Republicana que no sigui la República Catalana. Que expliquin ells el seu", ha comentat. I és que la portaveu assegura que fins ara "l´única resposta de l´Estat ha estat la repressió", i per aquest motiu demana al nou govern espanyol que abordi la situació des de la negociació i el diàleg, i posant fi de la "judicialització de la política".