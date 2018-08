L'OCU posa en marxa una «acció judicial» contra Ryanair per exigir indemnitzacions pels afectats per les vagues

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha anunciat aquest dijous la posada en marxa d'una "acció judicial contra Ryanair per defensar els usuaris afectats pels retards i les cancel·lacions dels vols provocats per les vagues" d'aquest estiu. Segons l'OCU, tant les vagues del 25 i 26 de juliol com la prevista per aquest 10 d'agost "no poden considerar-se causa extraordinària, ja que la seva gestació és de domini públic". Per aquest motiu, l'organització per la defensa dels drets dels consumidors "hauria d'haver pres les mesures necessàries per pal·liar les previsibles molèsties als viatgers". L'OCU ha explicat que primer intentarà establir una mediació amb l'aerolínia per resoldre el conflicte, però ha advertit que si no aconsegueix que cedeixi anirà per la via judicial.

L'OCU ha recordat a través de la seva pàgina web que quan es cancel·la un vol o es produeix un gran retard, "els usuaris tenen dret a informació, assistència i a una compensació, que varia en funció de la distància del destí" i que oscil·la entre els 250 i els 600 euros per passatger. L'organització assegura que els afectats haurien de tenir una compensació legal i una indemnització pels danys materials i morals causats pels més de 400 vols que l'empresa ha cancel·lat durant aquest estiu.

A més, l'organització per la defensa dels drets dels consumidors a fet una crida als usuaris afectats per les vagues per unir-se a aquesta acció i reclamar a la companyia irlandesa.