Alguns sectors del sobiranisme proposen bloquejar Barcelona per recordar el 3-O

Alguns sectors del sobrianisme volen seguir amb les mobilitzacions després de la Diada. En aquest sentit, planegen diverses accions, entre les quals hi ha una acampada a la plaça Francesc Macià de Barcelona que s'allargaria fins el 3 d'octubre, data senyalada per ser en aquest mateix dia de 2017 quan es va produir l'aturada general de protesta per la violència policial de l'1 d'octubre.

Segons informa El Confidencial, el grup organitzador seria molt reduit (d'unes 11 persones), vinculat als CDRs i sense comptar en principi amb la col·laboració de les entitats sobiranistes de més calat com l'ANC, Òmnium, o de partits com la CUP.

El que planegen aquests grups també és una nova aturada general amb diverses accions com la de col·lapsar els accessos a Barcelona basant-se en les protestes dels taxistes d'aquest juliol. «Ells van tallar la Gran Via i van deixar sense servei l'aeroport. Amb menys d'això no ens faran ni cas», avisen els organitzadors.

En aquesta línia, l'objectiu d'aquestes protestes és escalfar motors de cara a una tardor que es preveu calenta tant per l'aniversari de la celebració del referèndum i de la proclamació de la República, com també pel judici als presos sobiranistes, actualment en presó preventiva.

Aquesta hipotètica mobilització també inclouria els talls a l'autopista AP-2 cap a Lleida i Saragossa, una tractorada a la Jonquera i també bloquejar el port i l'aeroport.



Protecció legal

Per donar una protecció legal a aquestes accions els manifestants busquen el suport de diversos sindicats: «hem iniciat contactes amb la Confederació Sindical de Catalunya (CSC) i la COS. Intentarem que CSC i CNT sí o sí, però no es pot assegurar res encara».

Sobre la no col·laboració de les grans entitats sobiranistes i partits polítics, asseguren que «els polítics han fracassat fa temps i ara només venen fum per assegurar-se la cadira. Hem de començar a mobilitzar-nos però no per anar a passejar a la Diagonal lluint la nova samarreta de l'ANC, sinó definitivament per enfonsar l'economia d'Espanya».