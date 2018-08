Guia de l'acte commemoratiu del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils

El proper 17 d'agost a la plaça Catalunya de Barcelona tindrà lloc l'acte de commemoració del primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Aquest acte, que començarà a les 10:30 h, consistirà en una interpretació musical per part d'alumnes de les Escoles Municipals de Música i del Conservatori Municipal. Prèviament hi haurà una ofrena floral davant el mosaic de Joan Miró, a la Rambla, amb familiars de les víctimes mortals.

La celebració serà «en record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats terroristes del 17 d'agost» i tindrà com a lema ´Barcelona, ciutat de pau´. Per això, s´ha decidit que no hi haurà parlaments oficients, de manera que el protagonisme recaurà en els familiars de les víctimes dels atemptats i els ferits.

Coincidint amb el primer aniversari dels atemptats, també s´ha posat en marxa el web 'Memorial la Rambla 17A'. Aquest arxiu digital contindrà totes les ofrenes d´homenatge i suport a les víctimes que persones d´arreu del món van dipositar a la Rambla de manera espontània poc després dels atemptats. D´aquesta manera, la ciutadania podrà consultar i evocar, en una reconstrucció virtual, l'espai de memòria del que va ser la Rambla durant uns dies.

En l'acte també hi haurà la presència institucional dels ajuntaments de Cambrils i Ripoll, així com Alcanar i Subirats. A més, també s'espera que el rei Felip VI assisteixi a l'acte, fet que ha aixecat força polèmica. No obstant això, en l'acte es pretén deixar de marge les discrepàncies polítiques i l'ANC ha anunciat que no organitzarà cap acte per protestar contra la presència del monarca. «Aquí hi ha uns protagonistes centrals que són els famílies de les víctimes», ha explicat a Catalunya Ràdio la presidenta de l'entitat Elisenda Paluzie.