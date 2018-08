Detingut un dels manters acusats d'agredir un turista a plaça Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels manters que van participar en l'agressió a un turista nord-americà, l'1 d'agost a plaça Catalunya. Es tracta d'un noi senegalès de 32 anys, que ha estat identificat gràcies a les imatges enregistrades per diversos testimonis. La detenció s'ha produït aquest divendres al barri Besòs de Barcelona i no es descarta que hi pugui haver més detinguts relacionats amb l'incident.

Segons el relat de la policia, el grup de venedors ambulats implicats en els fets van agredir el turista i la seva família quan aquest intentava fer mediació entre els manters i un altre grup de vianants. Aquest mateix dijous, però, els manters negaven aquesta versió i denunciaven que la baralla amb els manters la van iniciar dos homes beguts que discutien pel preu d'un producte i que la intervenció del turista ferit va ser a posteriori i per motius racistes.