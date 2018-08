Horari i recorregut de la manifestació de la Diada de l'11 de setembre de 2018

La gran mobilització de la Diada de l'11 de setembre a Barcelona té l'objectiu d'omplir l'Avinguda Diagonal de Barcelona des de la plaça de les Glòries fins al Palau Reial. El organitzadors han explicat que el seu punt àlgid serà a les 17.14?h quan es farà un silenci que culminarà amb una acció que han anomenat "onada de so": Els assistents faran sentir la seva veu progressivament des de la zona del carrer Castillejos fins a l'escenari al capdamunt de l'avinguda barcelonina. Un coet marcarà el tret de sortida de la "gran onada", i diferents voluntaris, amb unes banderoles de color corall, marcaran el ritme de l´onada.



Els organitzadors han explicat com serà la mobilització en aquest vídeo

.



38 trams



La mobilització s'organitza en 38 trams i es convoca els manifestants a les 16.00h. El tram zero inclou la zona de l'escenari, se situarà a Palau Reial. Al llarg de l'avinguda barcelonina, l'ANC delimitarà quatre zones per a gent gran amb espai per seure i ombra. En tractar-se d'una zona molt cèntrica, per arribar als diferents trams, el més fàcil és consultar les línies de metro i bus més propers a cada tram.

En fer la inscripció, els organitzadors ubiquen els participants en un tram en funció de la seva procecència.

Consulta aquí l'assignació de trams

Així, els manifestants procedents de les comarques tarragonines se situaran entre els trams 1 i 8, els de Lleida entre els trams 9 i 11, els de les comarques gironines entre els trams 12 i 18, als de la Catalunya Central-Garraf-Penedès els corresponen els trams del 19 al 28, mentre que els de l'àrea metropolitana de Barcelona aniran dels trams 29 al 38.

.



On inscriure's



Les inscripcions de la Diada es poden començar a fer a partir d'aquest divendres al portal diada.assemblea.cat, i els primers a inscriure's han sigut Roger Español, que va resultar greument ferit amb la pèrdua d'un ull durant l'1-O, l'economista Jaume Ventura, president de mesa i l'actor Josep Lluís Bozzo que va obrir un dels col·legis electorals.

«Punt d'inflexió» per a implantar el mandat del referèndum



La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va demanar en la presentació de mobilització que aquesta sigui "un punt d'inflexió" per implementar el mandat del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre. També va interpel·lar els partits independentistes, als quals insta a deixar-se de "baralles estèrils" i es posin a treballar per "teixir estratègies guanyadores". Així, ha fet una crida a intentar que la repressió "no condicioni fins al punt" de "deixar de lluitar" i ha demanat als dirigents que posin "els objectius polítics sobre la taula".

La Diada de l'11 de setembre serà el preludi d'una tardor que l'organització preveu "intensa" perquè es celebraran "els judicis de la vergonya" al Tribunal Suprem, que investiga els líders independentistes. "Sense oblidar les causes obertes a l'Audiència Nacional, contra la cúpula de Mossos d'Esquadra i al jutjat 13 de Barcelona", ha recordat la presidenta.

Per part d'Òmnium Cultural, la seva vicepresidenta, Marina Llansana, ha pronosticat que la Diada marcarà l'inici "d'un cicle d'efemèrides històriques" que provocaran "una gran mobilització".

Llansana, ha remarcat que la Diada també ha de servir per reivindicar que a l'estat espanyol "no hi ha separació de poders" i que la justícia europea "està deixant en ridícul les teories del jutge Llarena", l'instructor de la causa contra els polítics independentistes al Tribunal Suprem.

Una manifestació "clàssica i austera"



La coordinadora de mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu, ha definit l'acció d'enguany com "una manifestació clàssica, austera però potent", que s'allunya de les accions performatives que han caracteritzat les mobilitzacions organitzades per l'entitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya dels últims anys.

A més, durant la manifestació, no hi haurà lones ni missatges dirigits per l'ANC. Es deu al fet que l'organització vol que els protagonistes de la jornada siguin els missatges que portin i facin sentir tot aquell que vulgui assistir a la marxa reivindicativa.