L'Ajuntament creu que «no és efectiu» multar compradors de «top manta»

La regidora del districte barceloní de Ciutat Vella, Gala Pin, va sostenir ahir que multar compradors del top manta no és efectiu, de manera que l'Ajuntament no prioritza aquesta via per combatre la venda ambulant irregular a la ciutat. Preguntada en declaracions als mitjans per aquesta opció, va assenyalar que el problema de multar-los és que la majoria són turistes, de manera que el pagament de la multa sovint queda sense efecte i després arriben altres visitants i compren de totes maneres: «Volem mesures que siguin efectives».

Va defensar que l'Ajuntament «en cap moment ha deixat d'intervenir» contra el top manta i que requereixen col·laboració d'altres cossos policials per aquestes actuacions, de les quals se'n realitzen una mitjana de dues a tres a la setmana, va destacar. Pin va ressaltar que, a més, el Govern d'Ada Colau continuarà en la línia «que està inspirant altres ajuntaments de la costa» de crear plans d'ocupació per facilitar la via de la regulació, mitjançant un abordatge social i també policial, segons ella. Va insistir en la necessitat que puguin habilitar-se permisos de treball perquè venedors del top manta no troben altres opcions, i va sostenir que s'han de promoure actuacions policials no només durant la venda, sinó també en el decomís de materials al port.