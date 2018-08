Llibertat sota fiança per a l'home que anava amb la dona que va morir en caure el cotxe en un pantà a Conca

La titular del Jutjat de primera instancia i instrucció número 2 de Motilla del Palancar (Conca) ha disposat llibertat sota fiança de 1.500 euros per al lleidatà de 52 anys que viatjava amb la dona, de 59 anys i també originària de la demarcació de Lleida, que va morir dimecres passat després de precipitar-se el cotxe en què es trobava a l'interior d'un pantà del municipi d'Alarcón, a Conca.

L'home, que va ser detingut per la Guàrdia Civil i que està sent investigat per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu, té temps fins al 20 d'agost per dipositar la fiança. Després de prendre-li declaració aquest divendres, la jutge també li ha imposat com a mesures cautelars la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se al jutjat el dia 1 de cada mes. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa han indicat que l'investigat i la víctima no estaven casats ni tampoc mantenien cap relació de parella, tal com s'havia apuntat en un primer moment, sinó que serien amics, segons les primeres investigacions.

D'altra banda, el resultat preliminar de l'autòpsia determina que la dona va morir a causa d'un traumatisme toràcic, sense indicis de criminalitat, segons han apuntat fonts pròximes a la investigació. Així mateix, el jutjat ja ha autoritzat el trasllat del cos de la víctima al seu lloc d'origen.

Des del TSJ de Castella-la Manxa han indicat que en els pròxims dies i setmanes es duran a terme noves proves forenses complementàries, així com altres de pericials i, en funció del resultat d'aquestes es confirmarà el delicte pel qual s'està investigant el detingut, o si s'acabés ampliant a altres.

Detingut i víctima viatjaven des de Catalunya i havien parat al mirador d'Alarcón. Segons sembla, el conductor va baixar per fer unes fotografies i quan es va girar el cotxe queia per un barranc des d'uns 70 metres d'altura fins al pantà i la copilot va morir.

El grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració dels bombers, va localitzar i rescatar a dos quarts de dotze de la nit de dimecres el cos de la dona de l'interior del vehicle submergit al pantà. La Guàrdia Civil van detenir l'home el mateix dimecres a la tarda després de prestar declaració i aquest divendres ha passat a disposició judicial.