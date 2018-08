Els Mossos demanen que la ciutadania "no se sumi" als actes que volen homenatjar Trapero

Els Mossos d'Esquadra han emès un comunicat per demanar als catalans que obviïn les crides a homenatjar el major Josep Lluís Trapero, que estava al capdavant del cos durant els atemptats del 17-A. Així, els agents reclamen als ciutadans que ignorin actes que "proposen utilitzar la imatge del major Trapero durant l´acte d´homenatge a Barcelona a les víctimes dels atemptats del 17-A". "Els Mossos d'Esquadra demanen a la ciutadania que no se sumi a aquestes iniciatives amb què es pretén reconèixer la tasca del major al capdavant dels Mossos d´Esquadra durant els atemptats", afirma el cos en la nota feta pública poc després de saber-se que l'ANC i Òmnium han convocat a la porta de la presó de Lledoners el proper dia 17 a la tarda per homenatjar el major i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. "El cos demana que es mantingui al marge de debats polítics els Mossos d´Esquadra i al major Trapero aprofitant aquests actes d´homenatge a les víctimes dels atemptats", afegeix el comunicat.

En aquest sentit, els Mossos asseguren que aquesta és "una petició formulada pel mateix major Trapero, que ha comunicat a Prefectura la seva voluntat que no es faci un ús públic de la seva imatge" durant els actes de commemoració dels atemptats "ni tampoc en d´altres amb reivindicacions polítiques". Per últim, els agents afirmen que "tot el cos agraeix les mostres d´agraïment que està rebent de la ciutadania per la feina que els Mossos, juntament amb els cossos d´emergències, van dur a terme durant l´atac terrorista" de 2017.