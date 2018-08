L'ANC se suma a Òmnium i rebutja xiular el Rei en l'homenatge del 17-A

El sobiranisme català no preveu organitzar protestes contra el Rei coincidint amb l'acte del 17 d'agost a Barcelona, en el primer aniversari dels atemptats gihadistes a Catalunya, i sí homenatjarà l'exconseller Joaquim Forn i el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. Després de dies i setmanes d'especulacions sobre una possible acció per la presència de Felip VI en l'homenatge a les víctimes dels atemptats gihadistes de l'any passat a Barcelona i Cambrils, els diferents partits i entitats independentistes han anunciat que no promouran cap protesta contra el rei. En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va subratllar que els «protagonistes centrals de l'acte» de commemoració del 17-A «són les famílies de les víctimes» dels atemptats: «Això és el que hem de posar al centre i hem de respectar tots, també el Govern de l'Estat», va remarcar. Paluzie va donar a entendre que l'ANC no organitzarà cap protesta explícita contra la presència del Rei en l'acte del 17-A a Barcelona: «No impulsarem coses que interfereixin en aquest dia, que ha de ser de silenci i respecte cap a les víctimes», va indicar. El que sí impulsarà l'ANC, juntament amb Òmnium Cultural i altres entitats, és un acte a la tarda del 17 d'agost davant la presó de Lledoners -on es troba en presó preventiva Forn-, en homenatge a l'exconseller d'Interior, a Trapero - sotmès també al procés judicial per l'1-O- i, en general, als cossos d'emergències i els Mossos d'Esquadra per la seva actuació el 17A.



Acte «desvinculat»

L'acte, «desvinculat» de l'homenatge que se celebrarà al matí a Barcelona amb la presència del Rei, coincidirà amb la visita del mateix president de la Generalitat, Quim Torra, a la presó de Lledoners, per trobar-se amb els sobiranistes allà presos.

Per Paluzie, aquest 17 d'agost es produirà una «circumstància absolutament anormal» com és que Forn i Trapero, protagonistes en la desarticulació de la cèl·lula gihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils, es trobin processats amb «greus» acusacions per la causa oberta per el referèndum de l'1 d'octubre.

La CUP, en canvi, no participarà en els actes oficials del 17-A per la presència de Felip VI: «Entenem que no hem de participar en actes amb el monarca espanyol, perquè és còmplice de la negociació i la compravenda d'armes que generen conflictes globals, i que tenen molt a veure amb la situació lamentable que ens porta als atemptats de Barcelona i d'altres capitals europees», va al·legar a RAC1 la diputada al Parlament Natàlia Sànchez. Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va dir que en l'acte del dia 17 «el protagonisme correspon només a les víctimes i els seus familiars», de manera que es va desmarcar de possibles esbroncades al Rei, mentre que el delegat del Govern a Madrid , Ferran Mascarell, va afirmar que el «rebuig» que pugui expressar-se a Felip VI no hauria de «distorsionar» l'homenatge a les persones que van morir.



«L'objectiu són les víctimes»

Sobre aquesta mateixa qüestió, la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va demanar ahir en declaracions a la Cadena COPE que «ningú incordïi» l'objectiu de «retre homenatge a les víctimes» dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. D'altra banda, el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència va obrir a concurs públic ahir les places de delegat del Govern a França i als Estats Units.

La convocatòria dels dos llocs està oberta a totes les candidatures que compleixin els requisits de participació de la selecció, i el procés s'emmarca en el que el conseller, Ernest Maragall, ja havia anunciat que pretenia fer amb diverses delegacions. Després de la «restitució» d'alguns dels delegats i el nomenament d'altres, ara queden pendents aquestes i les de nova creació que el Govern prepara.