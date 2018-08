Calvet reclama poder gestionar el taxi i el sector VTC

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, reclama al Ministeri de Foment «competències plenes i amb recursos» per tal de regular des de Catalunya el sector del taxi i de les empreses de vehicles de transport amb conductor (VTC), com Uber i Cabify. Així ho ha dit Calvet en una entrevista a Europa Press: «Ens agradaria que aquesta competència plena sobre el taxi i els VTC sigui corresposta amb els recursos corresponents per poder-la desenvolupar. No volem una competència sense els recursos per aplicar-la, com ha passat històricament amb altres competències que se'ns han traspassat des del Govern de l'Estat. Estem a l'espera que es concreti», indica.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va desistir finalment de la seva proposta de transferir a les comunitats autònomes la competència d'atorgar llicències als VTC perquè d'aquesta forma frenessin la seva expansió enfront del taxi, tal com aquest col·lectiu reclamava, després dels recels manifestats per diverses comunitats, entre elles Catalunya, que consideraven que només se'ls traspassava el conflicte del sector. El ministre va plantejar habilitar a la comunitat que així ho requereixi de forma voluntària amb la regulació necessària perquè gestioni i reguli aquest sector en l'àmbit del seu territori. El possible traspàs d'aquesta competència ha arribat després de les mobilitzacions que el sector del taxi va protagonitzar fa unes setmanes després de la suspensió per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que limitava l'expansió dels VTC demanant-los una autorització addicional per poder operar en aquesta zona.