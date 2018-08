Cs demana a Colau aplicar la «mateixa contundència» als manters que als comerciants

Ciutadans (Cs) reclama al govern municipal de BComú que apliqui la «mateixa contundència» en l'acompliment de les ordenances municipals sobre ocupació de la via pública, tant sigui als manters com a les terrasses, floristes o establiments. Ho fa una setmana després que el Poblenou clamés contra la retirada de la figura del Tio Ché, un ninot de 1,8 metres d'altura que custodiava des de fa 20 anys l'entrada l'orxateria centenària del mateix nom, per ocupar la via pública, sanció que finalment es va retirar.

En una atenció als mitjans, la presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, va reclamar ahir «alternatives» per donar una sortida als venedors ambulants que es veuen obligats a dur a terme aquesta activitat irregular. Per això, va demanar al govern de Sánchez que posi eines perquè aquestes persones no estiguin sotmeses a màfies i també va apel·lar a Govern i Mossos més implicació per fer front a aquests creixent «crisi de convivència».

Mejías va acusar Colau d'estar absent i no pronunciar-se sobre la situació que es viu a Barcelona, que al seu parer «és crítica» i està «totalment desbordada», sobretot arran de l'altercat d'un manter amb un turista nord-americà i la seva família la setmana passada: «No veiem que els responsables municipals prenguin cap mesura per controlar aquesta situació», va criticar.

En aquest sentit, la presidenta del grup de Cs va demanar un pla de xoc en el qual la primera mesura sigui el compliment de la llei i de les ordenances, i que s'apliqui a «aquells que realitzen activitats «il·legals amb la mateixa contundència que s'ha aplicat a comerciants, restauradors i floristes».

Així mateix, Mejías va apel·lar també als cossos de seguretat perquè vagin a l'origen del problema que, al seu judici, són les màfies que exploten a persones vulnerables. Davant aquesta situació, la portaveu municipal de Cs exigeix veure quins projectes socials i quines alternatives es poden oferir i recorda que des de Barcelona Activa es van desenvolupar uns plans de formació d'ocupació als quals es van acollir molt poques persones.

Ciutadans considera que la situació que es viu a Barcelona és «insostenible», amb els manters, els aldarulls en determinats barris de la ciutat, la venda ambulant de llaunes de cervesa o, al seu parer, la deixadesa que es pot veure en molts dels seus carrers.



La candidatura de Valls

Respecte a les declaracions del secretari general del PP català Santi Rodríguez en les quals assegura que estan a l'espera de veure en què queda una possible candidatura de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls al consistori barceloní, amb vista a les eleccions municipals que s'han de celebrar l'any vinent, Mejías va asseverar que el que vol la seva formació és configurar una candidatura guanyadora, i que amb Manuel Valls poden aconseguir-la.

Quan a partir de setembre tinguin una resposta del candidat, va explicar, veuran exactament com articulen la candidatura, i va insistir a «configurar una candidatura guanyadora» per donar resposta «als greus problemes que el govern de Colau ha provocat a la ciutat de Barcelona».