Tres morts en la sortida de via d'un cotxe a la C-12 a Balaguer

Tres persones han mort aquest diumenge al matí en la sortida de via d'un cotxe a la C-12 a Balaguer, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 07.32 hores al quilòmetre 173,2 de la C-12, entre la capital de la Noguera i Os de Balaguer. Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d'un turisme. Com a conseqüència de l'impacte, han mort tres dels ocupants del vehicle. A més, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues persones més han resultat ferides, una greu i l'altra menys greu, i les han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de la incidència, s'han mobilitzat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM, que han activat el servei de suport psicològic per als familiars. La C-12 està tallada en ambdós sentits a Balaguer, tot i que hi ha desviaments senyalitzats.