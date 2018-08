Arresten un home per diversos robatoris a domicilis al Pla d'Urgell

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous un home de 33 anys per diversos robatoris en habitatges del Pla d'Urgell, que va ingressar dissabte a la presó per causes acumulades. Els Mossos van explicar en un comunicat que el presumpte lladre va actuar el passat 15 de juny, quan no hi havia ningú a l'interior d'un domicili, d'on va sostreure diversos aparells electrònics, joies i diners.

Arran del robatori, els agents van iniciar una investigació i van descobrir que l'autor era un veí de Palau d'Anglesola, a qui van reconèixer perquè acumulava nombrosos antecedents i tenia una ordre de detenció, per això ha ingressat a la presó. El lladre va ser localitzat dijous quan entrava en un domicili que compartia amb els seus familiars. Entorn de les sis de la tarda, els Mossos van escorcollar les habitacions i van localitzar nombrosos objectes que constaven com sostrets.