Cs denuncia Torrent i el membres de la Mesa del Parlament per tramitar la moció «rupturista» de la CUP

Ciutadans (Cs) ha presentat finalment una denúncia penal contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la Mesa que van permetre, a principis del mes de juliol, la tramitació de la resolució de la CUP perquè la Cambra reiterés els "objectius polítics" de la resolució del 9-N del 2015 i que va tirar endavant amb els vots dels anticapitalistes, ERC i JxCat. En roda de premsa, el portaveu parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa, també ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "no miri a un altre costat", lamentant que és "ostatge dels vots dels separatistes". Quan falten 5 dies per l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Carrizosa confia en no reviure "l'absoluta vergonya" que va sentir per les protestes i xiulades per la presència de Felip VI l'endemà els atemptats "per part dels separatistes".