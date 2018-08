Detenen 38 persones en una batuda a la zona d'oci nocturn de la Barceloneta

Un total de 38 persones van ser detingudes en una batuda realitzada la matinada de dissabte a diumenge pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana a la zona d'oci nocturn del Front Marítim del barri de la Barceloneta, la majoria dels casos acusats de delictes de furt i robatori amb violència.

Segons van informar els Mossos i la Guàrdia Urbana en un comunicat, el dispositiu policial es va fer entre les tres i les vuit del matí amb agents uniformats i de paisà de diferents unitats. El dispositiu es va saldar amb 23 persones detingudes per delictes de furt, deu per robatori amb violència, quatre per delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i una per un requeriment judicial. Deu persones més han estat denunciades per delicte lleu de furt.

L'objectiu d'aquesta batuda era la prevenció de possibles delictes contra el patrimoni i contra la salut pública i la detenció in fraganti dels seus autors, així com l'aplicació de l'Ordenança de convivència ciutadana de l'ajuntament de la ciutat. Segons els Mossos, la batuda es va realitzar en aquesta zona d'oci nocturn perquè és un lloc on delinqüents habituals aprofiten per realitzar furts o robatoris violents als clients dels establiments i on prolifera la presència de venedors de drogues.