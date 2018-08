Torrent considera que el «problema» de Cs «no és la independència, és la democràcia»

Roger Torrent ha considerat aquest dilluns que el "problema" de Ciutadans "no és la independència, és la democràcia". El president del Parlament de Catalunya ha reaccionat així a l'anunci de Cs segons el qual el partit taronja ha denunciat penalment Torrent i els membres independentistes de la Mesa de la cambra catalana per prevaricació per permetre el debat i la votació que a principis de juliol va ratificar els "objectius polítics" de la declaració del 9 de novembre del 2015.

A través de Twitter Torrent ha afirmat: "Els mateixos que retiren símbols als carrers persegueixen el debat polític al Parlament. El seu problema no és la independència, és la democràcia". En la mateixa línia de Torrent s'ha expressat la portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, que ha donat suport "absolut" al president de la cambra i als membres de la mesa denunciats per Cs. "Al Parlament s'hi ha de poder parlar i debatre de tot. No fer-ho és carregar-se la democràcia i llibertat d'expressió. I això és el que busca Cs", ha escrit Vilalta també a Twitter.