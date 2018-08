Tres joves morts i dos ferits en un accident de trànsit a Balaguer

Tres joves van morir ahir i dos més van quedar ferits, un d'ells de gravetat, en sortir de la via el vehicle amb el qual circulaven per la C-12, a l'altura de Balaguer (Noguera). Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va succeir cap a dos quarts de vui del matí al punt quilomètric 173,2 de la C-12, entre la capital de la Noguera i Os de Balaguer, per motius que encara s'investiguen. Els primers indicis apunten que el vehicle, en el qual circulaven cinc joves i que va sortir de la via i es va estimbar, anava a una velocitat excessiva.

A causa de l'impacte van morir tres dels ocupants del vehicle, tots ells de nacionalitat espanyola i veïns de Balaguer. Es tracta del conductor del vehicle, T,M.S., un noi de 24 anys; el passatger davanter, R.M.S., un jove de 30 anys, i E.F.P, una noia de 23 anys que viatjava a la part posterior del vehicle i que va ser localitzada fora d'aquest perquè no portava posat el cinturó de seguretat en el moment de l'accident.

Els altres dos ocupants del vehicle van quedar ferits, un de gravetat i un altre de diversa consideració, i van ser evacuats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Com a conseqüència, els Mossos d'Esquadra van tallar la C-12 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Balaguer on es va produir el sinistre, tal com va informar a través del seu compte de Twitter i hi va haver desviament senyalitzats fins a les 10:15 hores.

Els Mossos van enviar fins al lloc dels fets sis patrulles, els Bombers de la Generalitat quatre i el SEM va mobilitzar dues ambulàncies i va activar el servei de suport psicològic per als familiars.

Paral·lelament, una persona va morir i quatre més van resultar ferides ahir a la tarda en un accident de trànsit entre tres cotxes a la C-14 a Bassella (Alt Urgell). A causa de l'impacte va perdre la vida el conductor d'un dels vehicles i quatre persones van resultar ferides. Una d'elles va ser evacuada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a les altres tres les van traslladar a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fins al lloc es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos helicòpters i dues ambulàncies.