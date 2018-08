Catalunya acollirà els 60 migrants que rebrà Espanya de l'Aquarius

CCatalunya rebrà els 60 immigrants del vaixell Aquarius que Espanya s'ha compromès a acollir en el marc de l'acord assolit amb cinc països europeus més, ha informat avui la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo.

Un acord pel qual França es farà càrrec de 60 persones; Alemanya i Malta de 50 cadascun; Portugal de 30; i Luxemburg de 5; i en el que Itàlia també s'ha ofert a participar tot i que sense precisar encara amb quants immigrants, ja que està atenent la tragèdia de l'enfonsament del pont Morandi de Gènova, ha detallat Calvo.

Per això, ha fet especial èmfasi a agrair al país transalpí la seva disposició a col·laborar en l'acollida d'aquestes persones, entre les que també es troben altres 114 que van ser rescatades dilluns per les autoritats malteses.

Atès que Catalunya va oferir els seus ports per rebre als immigrants, els 60 que assumirà Espanya seran traslladats a aquesta comunitat, després que el Govern central així ho hagi confirmat amb el Govern català.

Preguntada per si aquest grup rebrà el mateix tractament que els 629 que van desembarcar a València el mes de juny passat, als quals se'ls va donar un permís humanitari especial de 45 dies, Calvo ha respost que "vénen com poden i en tot cas arriben a una democràcia".

"Hem de respondre amb la legislació internacional. Es tracta d'enfortir els valors democràtics a Europa i de deixar d'utilitzar els temes d'immigració com arma llancívola en la política", ha censurat.

En tot cas, es comprovaran si reuneixen els requisits per rebre asil.

La vicepresidenta ha mostrat la seva satisfacció per aquest pacte que ha estat coordinat per Espanya i França i segellat en 48 hores després d'"intenses" negociacions i que demostra que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, és un "líder escoltat i respectat a Europa".

Perquè, ha dit, l'acord és una resposta que ha donat una Europa "ordenada, solidària, segura i responsable" a l'Aquarius i és a més "coherent per al Govern espanyol", que en menys de tres mesos ha situat "la solidaritat i defensa dels drets humans en el cor de la reflexió europea".

Calvo ha confiat en què aquest "camí traçat" continuï a la cimera informal sobre immigració que se celebrarà el pròxim 20 de setembre a Salzburg (Àustria) i que es materialitzi en "una fórmula de treball estable" i no simplement com una "resposta per sortir del pas".