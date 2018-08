El lehendakari Urkullu va visitar Junqueras a Lledoners

Urkullu veu Junqueras a la presó en una visita "privada, de raó, fonamentalment, humanitària"

Veu el líder d'ERC "serè" i "molt conscient" de la situació

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va mantenir una trobada aquest passat dimarts a la presó de Lledoners (Barcelona) amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una visita "privada, de raó, fonamentalment, humanitària", segons han informat Europa Press fonts de Lehendakaritza.

Durant la visita, de dues hores de durada, el lehendakari va trobar Oriol Junqueras "molt conscient" de la situació. Personalment, i malgrat les seves circumstàncies derivades de l'empresonament fa ja nou mesos i del procés judicial que s'enfrontarà quan previsiblement se celebri a la tardor el judici sobre el procés independentista català, el líder independentista es trobava "serè, al mateix temps que interessat en el millor per al seu entorn familiar i polític, com també per al conjunt de la societat catalana", han indicat les mateixes fonts.

El govern basc "sempre" ha tingut present la possibilitat de mantenir aquesta trobada, pendent de compartir també reflexions. El lehendakari ha mantingut i manté una relació "intensa" amb representants institucionals, socials i dirigents polítics catalans, inclosos els responsables d'ERC.

Fruit d'aquesta relació, va sorgir la possibilitat d'aquesta reunió que tant Oriol Junqueras com el lehendakari Urkullu van estar d'acord a mantenir.