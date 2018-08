Llarena sol·licita empara al CGPJ per la demanda civil de Puigdemont i els exconsellers des de Bèlgica

El jutge Pablo Llarena ha sol·licitat empara al Consell General del Poder Judicial (CJPJ) per defensar-se de la demanda civil que Carles Puigdemont i la resta de polítics independentistes a Bèlgica van presentar contra ell, segons ha informat 'El Español'. El magistrat entén que es tracta d'un "atac planificat, groller i fraudulent". Segons el mateix diari, la petició d'empara de Llarena s'estudiarà aquest dijous a la comissió permanent del CGPJ. El jutge del Suprem estava citat davant del jutge a Brussel·les el 4 de setembre, tot i que no se li ha notificat la citació perquè la justícia espanyola l'ha tornat a Bèlgica sense complimentar al·legant que afectava la sobirania de l'Estat. La demanda dels polítics catalans esgrimeix que la instrucció de Llarena vulnera el dret dels polítics catalans a un judici just