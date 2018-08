Els Mossos investiguen les pintades contra Puigdemont al consolat de Bèlgica

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar l'autor o autors d'unes pintades a l'entrada de l'edifici on té la seva seu el consolat de Bèlgica a Barcelona, amb frases com «Puigdemont, a la presó» o «Bèlgica: refugi de delinqüents».

Les pintades, entre aquestes també «Bègica còmplice del separatisme», estan situades a la façana de l'edifici de la Gran Via en el qual té la seva seu el consolat de Brussel·les a Barcelona, entre els carrers Bruc i Girona.

Malgrat que les pintades tenen la firma de La Falange i fins i tot remeten a @lafalange, el compte de Twitter d'aquesta formació ultra no les ha reivindicades de moment. Segons van informar a Efe fonts policials, els Mossos d'Esquadra, en tenir coneixement d'aquestes pintades, s'han posat en contacte amb el consolat i, paral·lelament, han obert una investigació per identificar-ne l'autor o autors. En declaracions a Efe, el cònsol de Bèlgica a Barcelona, Didier Verwaerde, va afirmar que no se senten amenaçats per aquestes pintades i va ironitzar amb que són la «temptativa de fer la decoració de l'entrada» de l'edifici de la Gran Via on tenen les seves dependències.

Verwaerde va afirmar que les pintades es limiten únicament a l'entrada de l'edifici i que van poder accedir amb normalitat al consolat. Els Mossos d'Esquadra van acudir ja al lloc per fer una inspecció ocular de les pintades i el cònsol va avançar que «molt probablement» acabaran presentat una denúncia, ja que considera que és un fet que s'ha d'investigar.

Per la informació que té el cònsol, es tracta de la primera vegada que a l'edifici apareixen pintades ofensives com aquestes.



Treure ferro a l'assumpte

El cònsol va treure ferro a l'assumpte i va indicar que ara estan concentrats en l'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A a Barcelona, ja que hi ha diversos ciutadans belgues, familiars de víctimes, que acudiran a la capital catalana a partir de dijous per participar en els actes convocats un any després de l'atac.

El grup municipal de Ciutadans (Cs) de Reus (Baix Camp) denunciarà l'alcalde de la localitat, Carles Pellicer (PDeCAT), per haver tornat a penjar una pancarta a favor dels presos independentistes, segons informa el partit taronja. Divendres passat, 10 d'agost, afiliats i simpatitzants de Cs van retirar la pancarta de l'edifici consistorial, però l'alcalde la va tornar a penjar i avui el portaveu del grup municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, ha anunciat que presentaran una denúncia als jutjats.

«No podem seguir permetent que es vulneri la neutralitat que han de mostrar les institucions públiques», segons Sánchez. El partit taronja va recordar que «el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha vetat l'ocupació de l'espai públic amb símbols partidistes».

Quan es va retirar la pancarta, es van viure moments de tensió i l'alcalde Pellicer va explicar després que l'havien amenaçat i que denunciaria els fets. Sánchez va negar que els responsables de la suposada agressió fossin afiliats ni regidors del seu partit i va oferir «tota la col·laboració necessària per identificar la persona que pugui haver-ho fet, que sens dubte és aliena a Cs».