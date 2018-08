Puigdemont recorda que va advertir que «ningú de la UE reconeixeria una Catalunya independent»

Carles Puigdemont ha afirmat en una entrevista al diari alemany 'Der Spiegel' que "sempre" va "advertir" que ningú de la UE reconeixeria una Catalunya independent. I afegeix, en aquest sentit, que va criticar que la Unió declarés de quina banda es posaria en cas d'una declaració d'independència. També afirma que, sobretot, el que l'ha decebut més de la UE és el "silenci" després de la "violència policial" de l'1-O. Puigdemont afegeix que no li agrada "gens" ser la cara visible del moviment independentista català, perquè a aquest moviment no li calen "ni líders ni màrtirs". I assegura que no ha estat mai, i encara no ho està, a favor d'un trencament "traumàtic" amb Madrid. "Sempre he volgut una Catalunya independent, però aconseguida com a resultat d'un procés democràtic, no de la violència", ha declarat al rotatiu alemany.

El president cessat per l'article 155 afirma que res del que ha fet des de la tardor passada ha tingut motivacions personals, i ha afegit que el que el motiva és "un sentit de responsabilitat" cap a Catalunya. Ha explicat, en aquest sentit, que utilitza la llibertat de la qual gaudeix a l'"exili" per perseguir la seva "meta política", i que si actués només en el seu interès s'hauria "quedat ocult".

També ha explicat que no li agrada que els seus companys estiguin a la presó ni que ell hagi de ser a l'"exili". "Vaig deixar el país perquè a Espanya no hi ha autèntica llibertat d'expressió i no hi ha garantia d'un judici just", afirma. I afegeix: "A Bèlgica podem parlar amb més llibertat, sense por a ser enviats a la presó per un tuit".

Sobre el nou panorama polític espanyol, Puigdemont no oblida que el PSOE va votar a favor també de l'aplicació de l'article 155, tot i que concedeix que "hi ha hagut un canvi a l'atmosfera" amb el nou govern socialista.

I pel que fa a la relació amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont assegura que ambdós s'escolten mútuament. "Estem a la mateixa banda", ha indicat.

Finalment, pel que fa al futur, ha explicat que essent optimista preveu estar "molts anys a l'exili", i essent més pessimista, podria passar-ne uns quants "a la presó". En el millor escenari, "tothom podria tornar a casa i tothom sortiria de la presó". I acaba dient: "Aquest és l'objectiu pel qual treballem. Tinc molta fe en la justícia europea i el comitè dels Drets Humans de l'ONU".