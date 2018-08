Ada Colau visita Junqueras i Forn a la presó de Lledoners

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va arribar a la presó de Lledoners ahir per trobar-se amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn. L'alcaldessa de Barcelona ja havia estat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada el passat 30 de juliol. En aquella ocasió va ser per trobar-se amb Jordi Cuixart, amb qui ja s'havia reunit a Soto del Real. A la presó madrilenya també va visitar a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, així com l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, a la presó d'Estremera. En aquella ocasió volia reunir-se amb Junqueras però no va ser possible.



Urkullu també visita el líder d'ERC

El lehendakari, Iñigo Urkullu, també va mantenir una trobada dimarts a Lledoners amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en una visita «privada, de raó, fonamentalment, humanitària», segons van informar a Europa Press fonts de Lehendakaritza.