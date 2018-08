Un incendi crema els baixos i el primer pis d'un edifici de l'Hospitalet

Un jove de 27 anys va morir ahir a la nit en un incendi del seu pis a l'Hospitalet de Llobregat, on els serveis d'emergència van atendre també una dona embarassada de 30 anys i una altra persona per un quadre d'ansietat. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'incendi, que es va iniciar per causes que s'investiguen cap a les 21.00 hores d'ahir a la nit, va obligar a evacuar preventivament els veïns de l'immoble, situat en el número 190 del carrer Montseny de l'Hospitalet. El foc va afectar un pis de la primera planta i, parcialment, al contigu, ja que tots dos estan connectats després d'una reforma estructural de l'habitatges. El fum i les altes temperatures per l'incendi es van propagar verticalment pel pati de l'edifici, que té set plantes, i va provocar petits desperfectes en altres pisos, sense espatllar l'estructura ni del pis afectat ni de l'edifici.