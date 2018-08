PDeCAT i PP demanen explicacions per les «filtracions» a manters

El PDeCat de Barcelona va demanar ahir explicacions a l'alcaldessa, Ada Colau, per l'acusació del Sindicat d'Agents de Policia Local de la Guàrdia Urbana que van assenyalar que el govern municipal avisava els manters de les operacions policials. En un comunicat d'ahir, el regidor de Seguretat del PDeCat, Jordi Martí, va avançar que demanarà la compareixença de l'executiu municipal en la Comissió de Presidència a l'inici del curs per «reclamar explicacions i determinar responsabilitats per possible prevaricació i per tirar per terra el treball de la Guàrdia Urbana contra la venda ambulant». Aquest grup municipal va qualificar d'«extremadament greu» l'acusació del sindicat, on van assegurar que Colau estava creant «un problema de seguretat greu que podia conduir a batalles campals». «Si es confirma aquesta acusació del Sindicat de la Policia Local, estaríem davant un fet gravíssim, que podria tenir conseqüències sobre la integritat dels agents de la Urbana, vista la violència i agressivitat demostrada per alguns venedors ambulants les últimes setmanes», va puntualitzar Martí. El president del PP a Barcelona, Alberto Fernández, també va reclamar a la Fiscalia «investigar les possibles filtracions als manters. Fernández creu que «la denúncia és gravíssima, i que en aquest cas a més de responsabilitats polítiques, caldria exigir-ne de penals».