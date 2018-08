Recuperen a Castelldefels un lleó dissecat que es venia a internet per 6.000 euros

La Guàrdia Civil ha intervingut a Castelldefels (Baix Llobregat) un lleó africà dissecat que estava a la venda per 5.995 en un portal d'internet de compravenda de productes de segona mà per 5.995 euros. Segons un comunicat d'aquest cos difós aquest dijous, la seva propietària està sent investigada per un suposat delicte contra la fauna per la tinença i comerç d'espècies amenaçades, ja que aquesta espècie està catalogada amb alt grau de protecció en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES). La venedora del lleó africà assegura que va ser caçat pel seu sogre, que ja és mort, a Namíbia els anys 90 i que el va guardar al traster del domicili.

La investigació de la Guàrdia Civil es va posar en marxa el mes de juliol, quan es va descobrir que en un portal d'internet hi havia a la venda un exemplar de lleó africà dissecat. Arran d'això, els agents d'aquest cos van parlar per telèfon amb la venedora per concretar cita i poder verificar la seva existència. Finalment, el 3 d'agost van anar al seu domicili de Castelldefels, on van verificar amb el vistiplau de la propietària que es tracta d'un lleó africà adult en perfecte estat i que va ser naturalitzat per taxidèrmia i col·locat sobre una base de cartó-pedra.

El lleó va ser portat al servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions (SOIVRE) per la seva anàlisi i verificació. Un cop analitzat, el lleó dissecat ha estat dipositat temporalment en el Castell dels Tres Dragons, seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on el poden veure totes les persones que el vulguin admirar.

Les diligències han estat remeses a la Fiscalia d'Urbanisme i Medi Ambient de Barcelona.