Salut eleva a 23 les víctimes mortals per cop de calor a Catalunya

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat la mort d'un total de 23 persones per cop de calor. Només 2 van morir per les altes temperatures registrades abans de l'episodi de calor fixat pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) entre el 2 i el 8 d'agost. La resta, 21, han perdut la vida entre el 2 i el 13 d'agost. Són 11 homes i 10 dones d'entre 41 i 100 anys. Totes tenien factors de risc previs ja sigui per patologies de base o per estar fent activitats a l'aire lliure amb temperatures elevades. Deu de les persones mortes van presentar el quadre a domicili i 13 al carrer, si de les quals estaven treballant o practicant esport.

11 de les víctimes van morir a Barcelona ciutat, 6 a la resta de la demarcació, una a Girona, una a Lleida i quatre a Tarragona i les Terres de l'Ebre.

Fins el 13 d'agost, la xarxa de vigilància epidemiològica ha rebut la notificació de 67 casos de persones afectades per quadres que complien la definició de cop de calor, i només els dies de l'onada, el 061 CatSalut Respon va atendre fins a 453 trucades relacionades amb la calor.

Salut defineix un cop de calor quan una persona produeix una quantitat de calor que no pot eliminar a través de l suor o amb la dilatació dels vasos sanguinis, una situació que es dona a temperatures molt extremes. És una malaltia greu caracteritzada per una temperatura corporal igual o superior a 40 graus i alteracions del sistema nerviós central que poden provocar deliri, convulsions o coma, com a conseqüència de l'exposició a la calor ambiental o a l'exercici físic extrem. El Departament recomana a la ciutadania hidratar-se de forma continuada, sobretot les persones grans, evitar sortir en les hores de més calor, limitar l'activitat física intensa i passar un mínim de dues hores al dia en espais climatitzats.