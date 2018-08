El 112 atén 239 avisos pel temporal a Catalunya

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha atès 239 trucades per 186 incidències i els Bombers de la Generalitat han atès 103 avisos relacionats amb les fortes pluges fins a les 14 hores d'aquest divendres, quan hi ha hagut un ferit menys greu per un llamp, ha informat protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.

Es tracta d'un operari que ha resultat ferit en caure un llamp sobre la grua que manipulava a Reus (Tarragona), sobre les 11.12 hores, i després de ser atès per dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'han traslladat a l'Hospital de Reus amb pronòstic menys greu.

La majoria de les incidències han estat inundacions de baixos, de vies per acumulació d'aigua i arbres caiguts, i el 73% de les trucades (126) s'han realitzat des de Terrassa, que ha activat el seu Pla d'emergències municipals, mentre que des de Rubí s'han donat 22 alertes i 19 des de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Els avisos a Bombers s'han concentrat a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (55), la de Girona (26), la Metropolitana Sud (15) i la Centre (2), amb 36 avisos a Terrassa, i la majoria de serveis de aquest cos han estat per inundacions de baixos i soterranis i arbres caiguts.

MANTÉ EL INUNCAT

Protecció Civil ha alertat de la possibilitat que es donin "pluges torrencials" a la província de Barcelona entre les 15 i les 17 hores, en concret a les comarques de Maresme, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Barcelonès i Baix Llobregat.

Manté l'alerta del pla Inuncat per fortes pluges a la zona metropolitana i que afecten també els territoris de Girona, Tarragona i Catalunya Central; s'ha registrat 40 litres per metre quadrat en mitja hora a Castellbisbal, i més de 30 litres en mitja hora a Sabadell (Barcelona).

Ha demanat molta precaució en la conducció, perquè hi ha visibilitat molt reduïda per la intensitat de la pluja a les comarques del Vallès, Barcelonès i el Baix Llobregat, i en vies com la Ronda de Dalt, que pateix retencions.

També ha recomanat als conductors allunyar-se de punts inundables o en què el vehicle pugui ser cobert d'aigua o arrossegat pel corrent, i sobre les tempestes elèctriques ha demanat evitar situar-se sota arbres, o prop de tanques i elements mecànics, mentre que tampoc és segur desplaçar-se en bicicleta.