Barcelona homenatja les víctimes del 17-A amb flors, música, poesia i silenci

Barcelona ha rendit avui homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A amb un emotiu acte institucional a la plaça de Catalunya amb la presència dels Reis i diverses autoritats, que s'ha dut a terme en un silenci respectuós, únicament trencat per la música, la poesia i els aplaudiments.

L'acte institucional, que ha arrencat cap a les 10.30 hores amb "El cant dels ocells" i ha finalitzat a les 11.15, ha comptat amb la presència de diverses de les víctimes, en primera fila, així com amb els Reis; el president del Govern, Pedro Sánchez; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Quim Torra.

Diversos centenars de persones han omplert el centre de la plaça de Catalunya per commemorar el primer aniversari dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils, que just avui fa un any van causar setze morts i centenars de ferits, amb un acte conduït per la periodista Gemma Nierga que no ha inclòs parlaments oficials, amb l'objectiu de donar tot el protagonisme a les víctimes dels atacs i els seus familiars.

Amb el lema "Barcelona, ciutat de pau", l'acte, organitzat per l'Ajuntament de la capital catalana, ha comptat amb la participació d'unes 150 víctimes i familiars de dotze països, segons dades municipals.

Després de la interpretació del "Cant dels Ocells", un oficiós himne de la pau compost per de Pau Casals interpretat per quinze alumnes violoncel·listes de les escoles municipals de música de Barcelona, Nierga ha pres la paraula per donar la benvinguda als assistents a l'acte i per ressaltar que Barcelona és una "ciutat de pau" que avui s'ha bolcat a mostrar la seva solidaritat i acompanyar a les víctimes.

"També és un acte de reconeixement als serveis emergència i als cossos de seguretat, per la seva labor i esforç i per la seva dedicació exemplar", ha indicat Nierga, que ha afegit que a més suposa un record per als ciutadans que es "van esforçar" en "ajudar, emparar i protegir" als afectats per "la por, el dolor i el desconcert" de l'atac del 17A.

Nierga ha destacat també que l'"actitud de bondat" dels veïns que van protegir les víctimes dels terroristes "defineix el concepte de civilització i ciutadania". "El que li passa al meu veí, el que afecta a la meva veïna, m'afecta a mi, és la meva responsabilitat també", ha indicat la periodista.

L'acte ha prosseguit amb la lectura en vuit idiomes -català, castellà, portuguès, francès, anglès, italià, alemany i neerlandès, els que parlen les víctimes dels atemptats- d'un fragment del poema "Devocions sobre situacions inesperades", de John Donne, a càrrec de vuit joves que professen diferents religions.

Aquest fragment del poema resa: "Ningú és una illa, complet en ell mateix. Cada home és un bocí del continent, una part de la terra; si el mar se n'emporta una porció de terra, tota Europa queda disminuïda, tant li fa si és un promontori, o la casa d'un dels teus amics, o la teva pròpia casa. La mort de qualsevol home m'afebleix perquè estic lligat a la humanitat. Per això mai preguntis per qui toquen les campanes: toquen per a tu".

Nierga ha donat pas llavors a la interpretació de quatre peces musicals a càrrec de 50 alumnes de les escoles municipals de música i del conservatori municipal: Imagini (John Lennon), Somewhere over the rainbow (El Màgic d'Oz), Hallelujah (Leonard Cohen) i Qualsevol nit pot sortir el sol (Jaume Sisa) -que han taral·lejat alguns dels assistents-, i que han estat rebudes amb aplaudiments per part dels assistents.

Per acomiadar l'acte, Nierga s'ha dirigit a les víctimes i ha afirmat que ja ha passat un any del 17A -aquell dia "trist i terrible", ha dit- i que avui havien convocat aquest homenatge per acompanyar-los en el dolor.

"Barcelona us acull i us vol acompanyar en el dolor. Estimades famílies que heu patit tant i que tant patiu, acabem aquest acte, però no deixarem d'acompanyar-vos, perquè volem la pau, però no volem la indiferència", ha remarcat.

"La pèrdua de les persones estimades és irreparables, però hauria de servir perquè tots aprenguem a estimar-nos més i millor", ha conclòs Nierga, abans de donar per finalitzat l'acte, moment en el qual el Rei i les autoritats han saludat un a un els familiars de les víctimes.

En acabar l'acte, alguns dels assistents han corejat el lema "No tinc por".