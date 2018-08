Colau: «Van aconseguir fer-nos mal però no contagiar-nos l'odi»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va comparèixer ahir a la tarda per protagonitzar el primer acte solemne en record als atemptats del 17 d'agost, dels quals avui ja fa un any. Colau va llegir una declaració institucional a la Galeria Gòtica de l'Ajuntament i, sense por, es va mostrar humana emocionant-se davant de tots els mitjans. «Volien fer-nos mal, i ho van aconseguir, però no van aconseguir contagiar-nos el seu odi». «No hem renunciat als nostres valors i conviccions, que un any després són més forts que mai», va dir després d'agrair la generositat dels comerciants de la Rambla, els serveis d'emergència, els professionals i ciutadania el dia dels atemptats i els posteriors. En aquest sentit, Colau va voler ressaltar que la ciutat «va donar el millor d'ella mateixa en el pitjor moment». «Van ser dies tristos, però també d'orgull», va contraposar. Amb els ulls plorosos, va acabar el discurs -en català i castellà- amb dificultat. Finalment, va trencar a plorar en pronunciar el nom de les víctimes mortals, concretament amb els noms dels nens de 3 i 7 anys que van perdre la seva vida a la Rambla. L'alcaldessa va destacar amb efusivitat i al llarg de tot el discurs que Barcelona està «orgullosa de la seva diversitat i contrària a la guerra». Va afegir que aquesta ciutat no oblidaria mai els morts, els quals va anomenar: «Pepita Codina, Maria Correia, Bruno Gulotta, Carmen Lopardo, Francisco López, Ian Moore, Silvina Alejandra Pereyra, Pau Pérez, Maria de Lurdes Ribeiro, Lucca Russo, Ana María Suárez, Jared Tucker, Elke Vanbockrijck, Désirée Zolotas» i «els petits de només 7 i 3 anys» Julian Cadman i Xavi Martínez, que sempre seran al cor dels barcelonins, va dir. Colau, que va recordar que l'Ajuntament havia catalogat i digitalitzat els més de 12.000 objectes i documents que es van dipositar a la Rambla, va explicar també l'acte d'avui a les 10.30 a la plaça de Catalunya i al qual «tothom està convidat», va puntualitzar, matisant, a més, que havien treballat perquè les víctimes siguin les úniques protagonistes de l'acte. «Més enllà d'aquest acte, el 17 d'agost ha de ser un dia perquè totes les persones que estimem la ciutat, que ens sentim colpejades d'una forma o una altra per aquest atac, trobem la millor forma d'expressar els nostres sentiments, ja sigui passejant per la Rambla, deixant flors, encenent espelmes o buscant un moment per al record en solitud o en compa­nyia». L´alcaldessa va sostenir que Barcelona sempre estaria «oberta a totes les persones que fugen de la guerra, la gana i la violència, perquè és conscient que el terror de l'atemptat és el mateix al qual s'enfronten cada dia països com Síria, l'Iraq, l'Afganistan i el Iemen».