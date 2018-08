La Guàrdia Civil recupera un lleó dissecat que es venia per 6.000 €

La Guàrdia Civil va decomissar un exemplar de lleó africà dissecat que havia estat posat a la venda per 5.995 euros en un portal d'internet i la venedora va ser investigada per un suposat delicte contra la fauna per la tinença i comerç d'espècies amenaçades. Els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Barcelona van iniciar la investigació el passat mes de juliol quan van descobrir que en un portal d'Internet de compra-venda de productes de segona mà hi havia un exemplar de lleó africà dissecat. Segons explica el Ministeri de l'Interior, els agents van establir contacte telefònic amb la venedora de l'animal per concretar una cita i el passat 3 d'agost van verificar l'existència del lleó.