Mor ofegat un nen de vuit anys en una piscina a les Borges Blanques

Un nen de vuit anys va morir ahir ofegat a la piscina del club de tennis La Serreta de les Borges Blanques (Lleida). Segons van informar els Mossos d'Esquadra a Europa Press, van rebre un avís a les 12.45 hores sobre una incidència amb un menor a la piscina. Un helicòpter, quatre patrulles dels Mossos i metges del Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi es van desplaçar fins al club, on van provar de reanimar el nen sense èxit.

L'equip de govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques va decretar dos dies de dol després de la mort del nen.

Per la seva banda, el jutjat de Lleida va obrir una investigació per determinar les causes exactes de l'ofegament. L'alcalde del municipi, Enric Mir, va informar de la suspensió de tots els actes públics d'ahir i avui i que les banderes onejaran a mitja asta i amb un crespó negre. En aquesta línia, l'equip de govern va donar el condol als familiars de l'infant.

L'Ajuntament també va informar que el Club Tennis Borges també tancarà tres dies les instal·lacions i suspendrà totes les activitat previstes.

El consistori remarca que feia onze anys que s'organitzaven les estades esportives en el marc de les quals ha perdut la vida l'infant, «sense haver hagut de lamentar mai cap incident greu fins ara». A les estades, gestionades per l'empresa Esport Actiu, s'hi fa natació, tennis, altres modalitats esportives i tallers de manualitats.