«No tenim por», la carta dels presos sobiranistes

Els presos sobiranistes van publicar ahir una carta conjunta, No tenim por, en què recorden les víctimes dels atemptats, elogien la tasca dels serveis d'emergència i critiquen la «falta de col·laboració de l'Estat». Sobretot destaquen la cara solidària, cívica i humana que van mostrar Barcelona i Catalunya arran dels atemptats: «On unes hores abans hi havia mort, silenci i buit, la gent va recuperar el carrer per fer-lo un espai de pau i llibertat». Elogien la professionalitat i l'entrega dels servidors públics, sobretot els Mossos d'Esquadra, així com la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, els Serveis Socials i tots els voluntaris.

La carta està signada pels exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull; l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.