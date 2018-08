Torra: «La democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat Catalunya com a "terra d'acollida" i ha deixat clar que "la democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie es produeixi on es produeixi". En una declaració institucional a la Galeria Gòtica del Palau amb motiu del primer aniversari dels atemptats terroristes a la capital catalana i a Cambrils, Torra, que ha estat acompanyat per tot el Govern, ha apuntat que "davant d'aquells que fan ús de al violència, bastim un país de gent de pau i d'acollida, una societat íntegra i valenta disposada a combatre la barbàrie i la intolerància". "El món sempre trobarà Catalunya en la lluita per la defensa de al democràcia i els valors de la pau i llibertat", ha reblat. A més, Torra també ha fet un reconeixement als professionals de la seguretat, la sanitat i les emergències i, en especial, a Josep Lluís Trapero i l'exconseller Joaquim Forn, que ha lamentat que avui està "injustament empresonat".

Torra ha volgut traslladar en nom del Govern de la Generalitat el seu "record, suport i solidaritat" amb totes les víctimes dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils i també a tots els seus familiars i amics. "Totes les persones de bé, de totes les civilitzacions, religions i condició social estan al costat de les víctimes d'aquells actes violents", ha assegurat. "Amb la mateixa contundència que fa un any, el Govern de la Generalitat vol fer palès el seu màxim rebuig al terrorisme, sigui quina sigui la seva carta de presentació", ha reblat Torra.

Alhora, el president ha volgut agrair l'"actitud solidària" de tots els col·lectius professionals i de la societat en general que "es van bolcar en benefici de l'atenció a les víctimes i el suport en la gestió de l'emergència". De fet, Torra ha dit que els professionals de la sanitat, la seguretat i les emergències van demostrar una "indubtable vocació de servei" i van "excel·lir en totes les tasques encomanades" en relació als atemptats i l'atenció a les víctimes.

Al mateix temps, Torra ha volgut tenir un record especial pels responsables que van dirigir el "complicat dispositiu operatiu d'aquells dies", l'aleshores major Josep Lluís Trapero i l'exconseller Joaquim Forn, de qui ha lamentat que està "injustament empresonat".

El cap de l'executiu català considera que els fets viscuts el 17-A del 2017 van "posar a prova" el país i la seva gent i creu que "hem sortit més reforçats i units i més convençuts dels nostres principis". "Uns principis que ens consoliden com una societat democràtica, pacífica, plural i tolerant", ha afegit, tot assegurant que "Catalunya s'ha forjat al llarg dels segles com una terra d'acollida" i, per això, "davant d'aquells que fan ús de la violència, bastim un país de gent de pau i d'acollida".



Reunió extraordinària del Govern

El Govern en ple s'ha reunit aquest divendres al matí uns minuts abans de la lectura de la declaració institucional. La reunió, encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, ha servit per aprovar la declaració que s'ha llegit tot seguit a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Es tracta de la primera reunió de Govern després de les vacances d'estiu.