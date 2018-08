Torra, a l'acte de Lledoners: "Hem d'atacar aquest estat espanyol injust"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar aquest divendres al vespre des de les portes de la presó de Lledoners que "no ens hem de defensar de res, hem d'atacar aquest estat espanyol injust". "No ens hem de defensar de res perquè Europa ens ha donat la raó i si Europa jutja d'una determinada manera i Espanya jutja de manera contrària qui té el problema?", s'ha preguntat. El cap de l'executiu ha fet aquestes declaracions durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de l'acte organitzat a Lledoners per part d'Òmnium i l'ANC per retre homenatge a les víctimes del 17-A i als cossos de seguretat i emergències. Torra també ha deixat clar que "no ens aturarem fins que el poble sigui lliure". Al mateix temps, el president ha reivindicat l'"esperit de Ripoll" perquè, segons ell, "posa la convivència i la solidaritat al punt central del país". El president també ha lamentat que els polítics que es troben empresonats i que estan a l'estranger no hagin pogut participar dels actes d'aniversari dels atemptats.